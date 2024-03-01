Samsun'da şüpheli ölüm: Yatağında ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Fuat Can Kavas (22) evindeki yatağında hareketsiz halde bulundu. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 16:25
Samsun'da şüpheli ölüm: Yatağında ölü bulundu
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Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Fuat Can Kavas (22) evindeki yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay polise haber verildi.

Sağlık ekipleri Fuat Can Kavas’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kavas’ın cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


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