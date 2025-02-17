Samsun'da traktörün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan sürücü de hayatını kaybetti.

Samsun'da traktörün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:10

Samsun Yakakent ilçesinde Büyükkırık Mahallesi'ndeki kazada ağır yaralanan traktörün sürücüsü Turan T. (60) sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turan T'nin evli ve 10 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yakakent ilçesinde Büyükkırık Mahallesi'nde Turan T. (60) yönetimindeki traktör, Başalan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Kazada Mehmet Ç. (39) hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü Turan T, Abdullah S, Fahri E. ve Metin Ç. sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Turan T, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti.


Etiketler: #Samsun #traktör

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