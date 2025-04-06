Samsun’daki lunapark 52 yıldır ruhsatsızmış

Yayınlanma: 06.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 04:00

Akyol Lunaparkı, 1973’te açıldı. 52 yıllık parkın, imar planında yeşil alan olması ve ruhsatının bulunmaması gerekçesiyle tahliyesi istendi. Tahliyeye karşı dava açan işletmeci, mahkeme tarafından da “haksız” bulundu. Lunaparkın tahliye süreci başladı.

İşletmeciye parkta bulunan aletleri taşıması için ek süre verildi. Söz konusu alanın, makine ve ekipmanlarıyla işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

“Kullanıcılar tarafından açılan dava aleyhlerine neticelenmiştir. Parçaların satılarak tahliyesi için belediyemizden süre talep etmeleri nedeniyle mağdur olmamaları için kendilerine talep ettikleri süre verilmiş olup süre sonunda rızaen tahliye edilmediği takdirde yasal tahliye işlemleri gerçekleştirilecektir. Samsun’umuz için daha farklı bir konseptle modern ve ekonomik bir oyun alanı da hayata geçirilecek olup hemşerilerimiz için de bir mağduriyet oluşturulmayacaktır.”