Samsun'daki şüpheli ölümde yeni gelişme
Samsun'da zihinsel engelli bir kadının şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Alaçam ilçesine 35 kilometre mesafede bulunan Kalukkaraçukur Mahallesi'nde dün meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evde ölmüş halde bulundu.
Yapılan ilk incelemede kadının kafasından darbe aldığı belirlendi.
Jandarma olayla ilgili yaşlı kadının yeğenleri A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kız kardeşleri gözaltına aldı.
Çocukların ifadelerini alan jandarma ekipleri daha sonra çocukların annesi G.T. ve babası R.T.'yi de gözaltına aldı.
Bugün Alaçam Adliyesi'ne sevk edilen A.T. (14), E.T. (16) ve anneleri G.T. savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.
Baba R.T. ise mahkemeye sevk edildi.
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