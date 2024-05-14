Sanat dünyasını yasa boğmuştu: Ayten Gökçer'in cenaze bilgileri belli oldu

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer 84 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun cenaze bilgileri açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:41
Sanat dünyasını yasa boğmuştu: Ayten Gökçer'in cenaze bilgileri belli oldu
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Türk tiyatrosunun en büyük sanatçılarından Ayten Gökçer 84 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze bilgileri açıklanan usta sanatçı yarın öğlen Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedilecek.

Kendisi gibi duayen olan Cüneyt Gökçer’i 2009 yılında kaybeden sanatçı 26 Ocak 1940 yılında dünyaya gelen Ayten Gökçer, Devlet Tiyatrosu kadrosunda yer aldı.


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