Yayınlanma: 25.01.2025 - 12:34

Güncelleme: 25.01.2025 - 12:35

Bu yılki sloganı 'Uğur Mumcu Sesleniyor' olan 32. Adalet ve Demokrasi Haftası'nda etkinlikler sürüyor. Etkinlikler çerçevesinde; 28 Ocak tarihinde, Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Genç Düşünce Enstitüsü Başkanı Muratcan Işıldak'ın moderatörlüğünü üstlendiği, sendikacı-yazar Yaşar Seyman'ın konuşmacı olarak katılacağı 'Sanat ve Demokrasiye Sesleniş' konulu açı oturum düzenlenecek.