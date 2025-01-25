Sanat ve Demokrasiye Sesleniş

32. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında 'Sanat ve Demokrasiye Sesleniş' konulu açık oturum düzenlenecek

Sanat ve Demokrasiye Sesleniş
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.01.2025 - 12:34

Bu yılki sloganı 'Uğur Mumcu Sesleniyor' olan 32. Adalet ve Demokrasi Haftası'nda etkinlikler sürüyor. Etkinlikler çerçevesinde; 28 Ocak tarihinde, Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Genç Düşünce Enstitüsü Başkanı Muratcan Işıldak'ın moderatörlüğünü üstlendiği, sendikacı-yazar Yaşar Seyman'ın konuşmacı olarak katılacağı 'Sanat ve Demokrasiye Sesleniş' konulu açı oturum düzenlenecek.


Etiketler: #Adalet ve Demokrasi Haftası #Uğur Mumcu
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