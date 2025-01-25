Sanat ve Demokrasiye Sesleniş
32. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında 'Sanat ve Demokrasiye Sesleniş' konulu açık oturum düzenlenecek
Bu yılki sloganı 'Uğur Mumcu Sesleniyor' olan 32. Adalet ve Demokrasi Haftası'nda etkinlikler sürüyor. Etkinlikler çerçevesinde; 28 Ocak tarihinde, Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Genç Düşünce Enstitüsü Başkanı Muratcan Işıldak'ın moderatörlüğünü üstlendiği, sendikacı-yazar Yaşar Seyman'ın konuşmacı olarak katılacağı 'Sanat ve Demokrasiye Sesleniş' konulu açı oturum düzenlenecek.
Etiketler: #Adalet ve Demokrasi Haftası #Uğur Mumcu
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