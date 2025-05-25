Sanatçı Cem Akarsu 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

Özgür Üniversite Hareketi, cumartesi günü Maçka Demokrasi Parkı’nda cezaevinde tutuklu bulunan öğrencilere dikkat çekmek için "Direniş Bahar Şenliği" düzenledi.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı şenlikte “Ali İsmail Korkmaz isyanımızdır, bir gün çocuklarımız özgür doğacak” pankartı açılırken, “Direne direne kazanacağız", "Öğrenci tutsaklar onurumuzdur" ve "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” sloganları atıldı.

Etkinlikte Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘Nurettin Yıldız’ protestolarında tutuklanan öğrencilerinin cezaevinden gönderdiği mektuplar okundu.

BELGESEL GÖSTERİLDİ

Şenlikte, İlkay Akkaya, Deniz Tekin, Cem Akarsu gibi sanatçılar söylediği şarkılarla öğrencilere keyifli anlar yaşattı. İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi’nden müzisyen öğrencilerin de yer aldığı etkinlik öğrenciler tarafından hazırlan "Hak, Hukuk, Adalet” adlı belgeselin film gösterimiyle son buldu.

ETKİNLİKTEN SONRA GÖZALTI

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, etkinlikten sonra sanatçılardan birinin gece, diğerinin de bu sabah gözaltına alındığını duyurdu.

ÇHD, İstanbul Adliyesi'ne götürülen sanatçı Cem Akarsu'nun tutuklandığını, bir müzisyenin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.

Sanatçılara 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasının yöneltildiği öğrenildi.