Sanatçı Karsu ağlayarak söyledi: Hatay'daki ailemde çok kayıp var
Sanatçı Karsu Dönmez de Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile sesi titreyerek açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Karsu Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Aile üyelerinin fotoğrafları eşliğindeki paylaşımına "Türkiye & Suriye'deki tüm insanlara yardım edin" notunu düşen Karsu Dönmez, "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. 'Karsu sen nasılsın, ailen nasıl?' diye soruyorsunuz hep" dedi.
Karsu sözlerini, "Bizde çok kayıp var. Nenem, halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" şeklinde sürdürdü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi
- İşte Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler...
- 'Depremzede başının çaresine bakmalı...'
- 'Neye gülüyorsun sen!'
- Enkaz altında kalan AKP'li vekil yaşamını yitirdi
- Şahan Gökbakar'dan deprem isyanı
- TKP'den çok sert açıklama: Susalım dedik ama...
- Kahramanmaraşlı depremzede böyle isyan etti
- 'Hatay haritadan silindi'
- Bahçeli'den kürsüde 'deprem' açıklaması