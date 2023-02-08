Sanatçı Karsu ağlayarak söyledi: Hatay'daki ailemde çok kayıp var

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 08:51

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 09:28

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Karsu Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Aile üyelerinin fotoğrafları eşliğindeki paylaşımına "Türkiye & Suriye'deki tüm insanlara yardım edin" notunu düşen Karsu Dönmez, "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. 'Karsu sen nasılsın, ailen nasıl?' diye soruyorsunuz hep" dedi.

Karsu sözlerini, "Bizde çok kayıp var. Nenem, halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" şeklinde sürdürdü.