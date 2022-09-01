Müjdat Gezen turnelerine son verdi

01 Eylül 2022 Perşembe, 21:33

Türk Tiyatrosunun Duayen oyuncusu Müjdat Gezen, Zafer Bayramının yüzüncü yılını kutladığımız 30 Ağustosun ilk saatlerinde turnelerine veda etti. “Baba ve Kız” müzikal tiyatro oyununu kızı Elif Gezen ile sahneye koymuştu. Oyunun son gösterisini turnuvanın sonuncusu olan Marmaris Amfi Tiyatro'da sahnelediler. Sanat yaşamının 62. yılının son turnuvasının son gösterilerini Marmarisli sanatseverlerle İzmir Marşı ve 10. Yıl marşlarını söyleyerek tamamladılar.

Ağustos ayı turnesine Çanakkale Bigadiç’te başladı.Yoğun ilgi vardı. Müjdat Gezen, yağmur nedeniyle Ayvalık gösterisini iptal ettikten sonra turnesini 26 Ağustos İzmir Seferihisar'da sürdürdü. Yorulmadan durmadan 27 Aralık Kuşadası'nda coşkulu bir kalabalık ile karşılandı. 29 Aralık Marmaris gösterisi ile turneyi tamamladılar.

Usta sanatçı Müjdat Gezen, 24 Aralık günü Ayvalık Bekir Coşkun Kütüphanesi'nin açılışında bulundu. “Baba ve Kız” oyununun bazı bölümlerinde "9 ay 15 gün sonra yepyeni bir çocuk doğacak, demokrasi gelecek. Her şey çok güzel olacak" vurgusunu her oyununda tekrarladı.

29 Aralık Marmaris gösterisi öncesi, Marmaris'te büyük üzüntülere yol açan yangının yanan orman alanına sembolik iki ağaç diktiler. Yanan ormanlardan kalan yanık ağaçların kömürleşmiş dal ve gövdelerini incelerken duygusal anlar yaşadılar. Diktiği ağaçların can sularını verirken Tülov YK Başkanı Dr. Nurettin Demir ağaçların Müjdat Gezen ve Elif Gezen adları verildi.

Ve oyun sonrası kalabalık bir hayran grubu fotoğraf çektirmek için geç saatlere kadar Amfi Tiyatro önünde bekledi. Müjdat Gezen ile kızı hayranlarıyla fotoğraflar çektirdiler. Dinlenme sırasında Tülov adına Almanya ve Avrupa turnuvası önerilerinde bulunduğumuzda; "Bu benim son turnem. 80 yaşıma geldim. Seyircilerimin adına bir tiyatro kuracağım. Oyunlar yazacağım. Yeni tiyatro gençleri yetiştireceğim” dedi. Hüzünlü ama mutluydu.

Sevgili Müjdat Gezen, Tülov Vakfımıza ve Türk tiyatrosuna yaptığınız güzel katkılar için içten teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Nurettin Demir

