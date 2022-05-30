Sanatçı Orhan Aydın'a hapis cezası

Sanatçı Orhan Aydın hakkında Cuma Atilla'ya köşe yazısında hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:34
Sanatçı Orhan Aydın'a hapis cezası
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Sanatçı Orhan Aydın hakkında Cuma Atilla'ya köşe yazısında hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verildi.

soL'un haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 Kasım 2016'da kayyum olarak atanan Altındağ Kaymakamı Cuma Atilla, Aydın'a yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle hakaret davası açmıştı.

Orhan Aydın'a Atilla'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 1 yıl hapis cezası verildi. Ceza 1 yıl ertelendi.


Orhan Aydın sanatçı hapis Hapis Cezası

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