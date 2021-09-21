Orhan Aydın'a saldıran şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

21 Eylül 2021 Salı, 15:56

Usta sanatçı Orhan Aydın, TKP tarafından İstanbul Kartal'da "Şimdi sosyalizm zamanı" sloganıyla düzenlenen miting öncesi bir kafede saldırıya uğramıştı.

TKP tarafından yapılan açıklamada, Orhan Aydın'a saldırıda bulunan şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"12 Eylül’de Kartal’da üyemiz Orhan Aydın’a bir kafede yapılan kalleş saldırının faili bulundu. Kartal Emniyeti tarafından ifadesi alınan fail serbest bırakıldı.

Bu ülkede binlerce insan AKP Genel Başkanını eleştirdiği için yargılanıp, tutuklanırken halkın sanatçısına alçakça saldıran kişi hiçbir adli kontrol kararı alınmadan serbest bırakıldı. Daha önce çok sayıda başka suç da işlemiş olan failin hiçbir tedbir alınmadan serbest bırakılmasının ne anlama geldiğini biliyoruz.

Bu iki yüzlü karar açıkça suçluyu korumaktır. Bu faşist saldırının sorumluları bellidir. Bu kirli, karanlık tetikçi derhal tutuklanmalıdır."