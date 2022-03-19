Şavşat Kaymakamlığı'ndan Orhan Aydın'a ret: Halk TV canlı yayınına izin verilmedi
Halk TV'nin Efkar Tepesi'nde gerçekleştireceği canlı yayına izin çıkmadı. Şavşat Kaymakamlığı, sanatçı Orhan Aydın'ı gerekçe göstererek yayına izin vermedi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Aydın, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Şavşat Kaymakamlığı, Halk TV'nin Şavşat Efkar Tepesi'nde gerçekleştireceği "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" programının canlı yayınına izin vermedi. Kaymakamlık, gerekçe olarak tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın programda yer almasını gösterdi.
Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın’a tepki gösterdi.
Konuya dair Twitter'dan bir paylaşım yapan usta tiyatrocu, "Şavşat kaymakamı beni gerekçe! gösterip Halk TV Görkemli Hatıralar’ın Efkar Tepesi’nden canlı yayınına izin vermemiş" diye yazdı.
Aydın'ın paylaşımı şu şekilde:
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Söz konusu karara sosyal medyada tepki yağarken, Orhan Aydın'dan yeni bir paylaşım daha geldi. Aydın, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Yasakçı Şavşat Kaymakamı ilgili suç duyurusunda bulacağım. Burası Anadolu, biz ne gaddarlar, yasakçılar, sansürcüler gördük hepsinin adı tarihin çöplüğünde."
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