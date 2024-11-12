Sanatçılar Girişimi, Ahmet Özer'i ziyaret edecek: 'Kayyum faşizmdir'

Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:05

Güncelleme: 12.11.2024 - 12:16

Sanatçı Orhan Aydın, "Kayyum faşizmdir. Halkın iradesini gasptır. Esenyurt'ta yapılan, sonra Mardin'de, Halfeti'de Batman'da süren uygulama bir an önce kaldırılmalıdır. Halk seçtikleri tarafından yönetilmelidir. Atananlar değil, seçilenler görevlerini yapmalıdır" dedi.

SİSTEMİN ADI FAŞİZM

Gazetemizin yazarı Ataol Behramoğlu da, "Şu anda adı daha bu sistemin faşizm olarak konulmadı. Hala görünüşte parlamento var, demokrasiye benzer bir takım oyunlar var. Ama esası bunun faşizm ve çok yakın zamanlarda adını da koyacağız. Parlamento da ortadan kalkabilir. Bütün seçilmiş belediyeler kayyumlarla el değiştirir ve tam anlamıyla bir faşist diktatörlüğe ülke dönüşür. Herkesin bu konuda çok uyanık, çok ciddi, çok sorumluluk üstlenir durumda olmaları gerekiyor. Bizim şu andaki sembolik ziyaretimizin amacı da bu gerçeği ülkeye gösterme ve haykırmak" dedi. Sanatçı Sadık Gürbüz ise, "Silivri'de, hukuk dışı, yasa dışı tutulan, tutuklu bulunan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Devlet yönetmeyi şirket yönetmek diye görenler öyle anlıyorlar. Şirketlerin iflaslı durumunda o şirketi yönetmek için görevlendirilen kişinin adıdır kayyum. Demokrasilerde halkın seçtiği insanlar, halkın seçtiği kişiler, halkı yönetirler" dedi.

BU İKTİDARIN GİTMESİ GEREK

Sanatçı İlyas Salman ise, "Cumhuriyete, laik cumhuriyete, demokrasiye, insan haklarına, halkın oyuna saygısızlıktır. Antidemokratik bir uygulamadır. Aslında hedef cumhuriyettir. Bütün demokratik haklar tehlikede. Bu iktidarın başımızdan gitmesi lazım. Başka türlü yolu yok" ifadelerini kullandı.