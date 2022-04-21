Sanatçılardan SMA hastası Medine Birelli'ye destek kampanyası

21 Nisan 2022 Perşembe, 13:41

Sanatçılar Cahit Berkay, Yasemin Göksu, Hüseyin Turan, Nebil Sayın, Erdal Bayrakoğlu, Gurbet Demiral, bu akşam saat 21.30’da SMA Tip2 hastası Medine için Instagram canlı yayını yapacak. Sanatçılar, Gaziantep’te yaşayan Birelli ailesinin tek çocuğu olan ve 1,5 yıldır SMA Tip2 hastalığı ile mücadele eden Medine’nin tedavi giderlerini karşılamak için şarkılar, türküler söyleyecek.

"BELDEN AŞAĞISININ YÜZDE 98’İ TUTMUYOR"

Önceki günlerde Gaziantep’te bağış kumbaralarından biri çalınan ve faili bulunamayan Medine, hastalığın ileri semptomlarıyla boğuşurken bir an önce tedavi imkânlarına kavuşmayı bekliyor. Medine’nin teşhisi 4,5 yaşında yani geç konduğu için tedavisinde öteki çocuklara göre daha yavaş ilerleme sağlanıyor. Öte yandan Medine, skolyoz hastalığı nedeniyle de günün 19 saati çelik korse giymek zorunda. Birelli ailesi, 28 Ekim’de başladıkları yardım kampanyasını büyük güçlüklerle sürdürmeye çalıştıklarını ifade ederek, Medine’nin nefes almakta zorlandığını ve kas kaybı yüzünden belden aşağısının yüzde 98 oranında tutmadığını belirtti.

"AİLELER TÜRKİYE’DEKİ TEDAVİ İMKANLARININ YETERSİZLİĞİNDEN DERTLİ"

Kampanyaya destek veren sanatçı Yasemin Göksu da, Türkiye’de betona gömülen paranın milyonda birinin bile tüm SMA hastası çocukları hayata döndürmeye yeteceğini kaydetti. Hasta çocukların ailelerinin, Türkiye’deki tedavi imkânlarının yetersizliğinden dertli olduklarını vurgulayan Göksu, hasta çocukların, zorlu kriterler nedeniyle tedaviye ulaşamadıklarının altını çizdi. Göksu, “Devletin bir parmak hareketiyle yapabileceğini başarabilmek için yurttaşlar olarak günlerimizi gecelerimizi, haftalarımızı, aylarımızı birbirine katıyoruz. Bu akşam da 21.30’dan itibaren pek çok sanatçı dostumuzla birlikte, şarkılarımız, türkülerimiz, sohbetlerimizle Instagram’da, @medine_smatip2 adresinde canlı yayında olacağız. Herkesi bize, yayınımıza katılmaya davet ediyoruz” çağrısını yaptı.

Medine’nin kampanyasına destek vermek isteyenler ?Ziraat Bankası’ndan TR78 0001 0019 5470 3512 9350 01 numaralı hesaba katkıda bulunabilecek.