Sanathane’de Cümbüş var

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:10

İzmir’de Konak Belediyesi’nin restore ederek kente kazandırdığı, kültür ve sanatın yeni adreslerinden biri olan Açık Hava Sineması ve Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi’nde dop dolu bir Ağustos ayı sanatseverleri bekliyor.



İzmirli sanatçı Evrim Ateşlerin konseriyle açılışı yapılan ve filmden konsere, şiir akşamlarından tiyatroya pek çok etkinliğe şimdiden ev sahipliği yapan Sanathane şimdi de Doğaçlama Tiyatronun öncülerinden Mahşer-i Cümbüş’ü ağırlamaya hazırlanıyor. 18 Ağustos Perşembe Günü Saat:21.00’de sahne alacak olan Mahşer-i Cümbüş Doğaçlama Tiyatro için, sanatseverler sınırlı sayıdaki davetiyeleri alarak gösteriyi izleyebilirler.

Mahşeri Cümbüş’ün ardından bir başka Ağustos akşamında Sanathane’de sahne alacak olan “Salut De Smyrne” aldı müzik grubu Sefarad Müzikleri seslendirecek. İsmini İzmir’in eski kartpostallarından alan Grup, Yunanca, Türkçe ve Ladino dillerinde şarkılarla Sanathane’de müzikseverler ile buluşacak.

Sanathane Ağustos Ayı etkinlikleri şu şekilde:

18.08.2022 Perşembe Saat:21.00 Doğaçlama Tiyatro “Mahşer-i Cümbüş”

23.08.2022 Salı Saat:21.00 Konser ”Salut De Smyrne” Sefarad Müzikleri

24.08.2022 Çarşamba Saat:21.00 Sanathane Şiir Akşamları

25.08.2022 Perşembe Saat:21.00 Film Gösterimleri “Düşler Fabrikası”