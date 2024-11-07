Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uzay bütçesi personel giderini geçemedi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 15:31

Güncelleme: 07.11.2024 - 15:34

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Güçlü ve bağımsız bir Türkiye’nin yerini uzayda da tahkim edeceğiz. İşte bu vizyonu yürütecek olan kurumumuz” diyerek tanıttığı Türkiye Uzay Ajansı’na Cumhurbaşkanlığı’nın ve birçok bakanlığın sadece gelecek yılki personel giderinden bile az kaynak ayrıldığı görüldü. Ayrıca yine ajansa; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi gibi çok sayıda üniversitenin 2025’te sadece personel giderleri için verilen bütçeden bile az bir bütçe verilmesi dikkat çekti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, dün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçesini görüşmek için toplandı. Bütçe görüşmeleri öncesi Bakan Mehmet Fatih Kacır’ın oturduğu sıraların önüne yerli üretim uçak ve helikopterler Kaan, Kızılelma ve Gökbey’in maketleri yerleştirildi. Bu sırada muhalefet sıralarından iktidara “Yerli elektrikli traktör ne oldu, onu da getirseydiniz. Hayal satıyorsunuz” gibi sataşmalar yapıldı. Ardından salona gelerek tüm vekillerle tokalaşan Bakan Kacır, bakanlığının bütçesiyle ilgili sunumunu paylaştı. Sunumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ay’a gitme hedefini koyduğu ve “Yapacağımız çok iş var. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye’nin yerini sadece dünyada değil, uzayda da tahkim edeceğiz. İşte bu vizyonu yürütecek olan kurumumuz” dediği Türkiye Uzay Ajansı için toplam 2 milyar 344 milyon 953 bin lira kaynak ayrıldığı görüldü. Bu kaynağın, Cumhurbaşkanlığı’nın sadece 2025 yılı için personel giderine ayırdığı 2 milyar 784 milyon 216 bin liradan az olması dikkat çekti. Ayrıca Uzay Ajansı’nın toplam bütçesinin yine TBMM’nin ve pek çok bakanlık ile 2025 için üç milyarın üzerinde personel gideri bütçesi ayrılan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi gibi çok sayıda üniversitenin sadece personel giderlerinden az kaldığı görüldü.

BAKAN TOGG'A KORUMALAR AUDİ'YE

Komisyonda söz alan muhalefet vekilleri Bakan Kacır’ı yerli otomobil olan TOGG’un kamuda kullanılmaması yönünde eleştirdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kacır’ın Meclis’e TOGG ile geldiğine vurgu yaparak “TOGG’a bir ülkenin milli markası değil de bir siyasi parti markası gibi kampanya yaptınız. Bunun Türkiye’ye zararı var. Bakan TOGG’a biniyor arkadaki koruma araçları Audi” dedi. Gelecek Parti’li Selim Temurci de ilk yerli otomobil Devrim’i anımsatarak “TOGG’un sonu Devrim gibi olsun istemeyiz. ‘Kamuda yeni araç alınmayacak’ dendi. ‘Kamu kuruluşlarında TOGG dışında bir araç kullanılmayacak’ dersek bir adım atabiliriz. Sizin öncü olmanız gerekiyor” eleştirisini getirdi.