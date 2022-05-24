Sanayiciden hükümete 'asgari ücret' çağrısı

24 Mayıs 2022 Salı, 12:51

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 2021 yılında üretim ve satış rakamlarına göre belirlenen 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Ege’den önemli firmaların yer aldığı listeyi açıklayan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Yurttaşların alım gücünün düştüğünü ve enflasyonun yüzde 60’lar seviyesinde olduğunu hatırlatan Yorgancılar, önümüzdeki ay içerisinde asgari ücretin güncellenmesi gerektiğini belirterek, “İnsanların alım gücü düştü. 8 milyon kişi asgari ücretle geçiniyor. İnsanlar yaşamalı. İnsanlar kazandıkları parayla rahat olmalı” dedi.

Yorgancılar ekonomik gündemi değerlendirdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulunurken, peş peşe gelen zamlar ve yüksek enflasyon ile mücadele için alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

“Bizim yüksek enflasyonla, işsizlik ile mücadele edebilmemiz için katma değerli üretimimiz ve markamızın olması lazım. Dünya ile karşılaştırdığımızda maalesef geride kaldık. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığını, kurumların bağımsızlığını mutlaka sağlamamız lazım. Devletimizde liyakatin esas alınması, nitelikli eğitim ve herkesin dile getirdiği demokrasi kültürünü uygularsak cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılından sonra önümüze daha sağlıklı, daha doğru bakabileceğiz. Üretim yoksa kalkınmak hayaldir. Öncelikle paramızın değerini korumamız gerekiyor. Paramızın gücü azaldığı müddetçe satın alma gücümüz de düşüyor. Devletimiz çıkardığı kur korumalı uygulama Hazine tarafından karşılanacağı için bu da çözüm değil. Türk lirasının korunması için enflasyona endeksli bir uygulama yapılmalı.”

ASGARİ ÜCRET GÜNCELLENMELİ

Yorgancılar, önümüzdeki süreçte asgari ücrette revizyon beklediğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Devlet enflasyonu yüzde 60 oranında açıklıyorsa, fiyatlar da mı bu kadar artacak? Yurttaşların alım gücü düşmemeli. İnsanların alım gücü düştü. 8 milyon kişi asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücretlinin alım gücünün düşmemesi önemlidir. İnsanlar yaşamalı. İnsanlar kazandıkları parayla rahat olmalı. Yoksa aç insan her şeyi yapar. Tok açın halinden anlamaz diye bir söz vardır. İnsan mutlaka çalışmalı ve aldığı para ile de geçinebilmeli. Eskiden tek kişi çalışıyordu, eve bakabiliyordu. Artık böyle bir dünya yok. Bir evde hem karı, hem de koca çalışmak zorunda. Birlikte yaşıyorsanız, birlikte kazanıp borç ödeyeceksiniz. Asgari ücret mutlaka güncellenmeli.”

İLK ONA GİRENLER

“Üretimden satışlara” göre 100 büyük sanayi kuruluşu 2021 yılı sıralamasında, geçtiğimiz yılki gibi Star Rafineri A.Ş zirvede yer alırken, listede sırasıyla TÜPRAŞ, Petkim A.Ş., İzmir Demir Çelik, Abalıoğlu Yağ Sanayi, Philsa Philip Morris, Abalıoğlu Lezita, JTI Tütün, Kocaer Haddecilik ve Özkan Demir Çelik yer aldı.