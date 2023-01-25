Sancaktepe'de erkek şiddeti: Eski eşini silahla yaraladı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 17:45

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 17:45

Alınan bilgiye göre, Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'nde B.S.'ye silahla ateş eden eski eşi, olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.