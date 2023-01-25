Sancaktepe'de erkek şiddeti: Eski eşini silahla yaraladı
İstanbul Sancaktepe'de bir kadın, eski eşi tarafından silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'nde B.S.'ye silahla ateş eden eski eşi, olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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