Sancaktepe'de hayvan vahşeti! Çöp poşetine bağlanmış 11 yavru köpek bulundu

Yayınlanma: 10.12.2024 - 21:33

Güncelleme: 10.12.2024 - 21:33

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan ve kamuoyunda 'katliam yasası' olarak da bilinen düzenlemenin ardından artan hayvan katliamları sürüyor. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Sima Sokak üzerinde konteynere çöp atmak isteyen Ayşe Karlangıç, konteynere yaklaştığı sırada poşetlerden ses geldiğini duydu. Poşeti çöpten çıkaran Karlangıç, poşetin içinde 4’ü ölü 11 yavru köpekle karşılaştı.

Hayatta kalan yavru köpeklerin durumunun iyi olmadığını gören Karlangıç, köpekleri evine götürerek bakımını üstlendi. Yavruları köpek maması ile besleyen Karlangıç, saç kurutma makinesi ile köpekleri ısıttı.

"GÖBEK BAĞLARI BİLE DÜŞMEMİŞ"

Yaşadıklarını anlatan Ayşe Karlangıç, “Çöp atarken bir ses duydum. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Sesler devam edince biraz daha kurcaladım. İlk etapta kedi zannettim. Çöp içerisindeki poşetin hareket ettiğini fark ettim. Demir çubuk yardımıyla poşeti çöpten çıkarttık. Poşetin ağzını 4 - 5 defa bağlamış vicdansızlar. Poşeti açınca içerisinden 11 tane yavru köpek çıktı. 4 tanesi öldü. Geriye yaşayan 7 tane kaldı. Orada o şekilde bırakamadım, evime getirdim. Mamalarını verdim. Vücutlarını ısıtmaya çalışıyorum. Göbek bağları bile düşmemiş. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Hayvanlar için bir bakım alanı bulunana kadar ben bakacağım. Bu hayvanların anne sütü alması lazım. En azından daha iyi beslenir" dedi.