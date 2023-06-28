Sancaktepe’de kurbanlık danayı yakalamaya çalışan 1 kişi yaralandı
Sancaktepe’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ekipler tarafından yakalandı. 4 uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen kurbanlık danayı kesimhaneyi götürürken 1 kişi yaralandı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde kesimhaneye götürülen kurbanlık dana, sahibinin elinden kaçtı.
Kaçan kurbanlığın yakalanmasını isteyen yurttaş, belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kaçan kurbanlığı 4 uyuşturucu iğneyle sakinleştirebildi.
1 kişiyi yaralayan kurbanlık dana, kamyonete bindirildikten sonra kesimhaneye götürüldü.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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