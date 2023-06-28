Sancaktepe’de kurbanlık danayı yakalamaya çalışan 1 kişi yaralandı

Sancaktepe’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ekipler tarafından yakalandı. 4 uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen kurbanlık danayı kesimhaneyi götürürken 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 10:17
Sancaktepe’de kurbanlık danayı yakalamaya çalışan 1 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde kesimhaneye götürülen kurbanlık dana, sahibinin elinden kaçtı.

Kaçan kurbanlığın yakalanmasını isteyen yurttaş, belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kaçan kurbanlığı 4 uyuşturucu iğneyle sakinleştirebildi.

1 kişiyi yaralayan kurbanlık dana, kamyonete bindirildikten sonra kesimhaneye götürüldü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sancaktepe dana Kurbanlık yaralı

İlgili Haberler

Artvinli besici: Kurbanlıkların sadece nakliyesi 35 bin lira

Artvinli besici: Kurbanlıkların sadece nakliyesi 35 bin lira
Kurbanlıklar ellerinde kaldı: Alıcılar ‘son gün’ indirimini bekliyor

Kurbanlıklar ellerinde kaldı: Alıcılar ‘son gün’ indirimini bekliyor
Adana'da bir yurttaş, kurbanlık koyunu oto yıkama dükkanında köpükleyerek tazyikli suda yıkadı

Adana'da bir yurttaş, kurbanlık koyunu oto yıkama dükkanında köpükleyerek tazyikli suda yıkadı

En Çok Okunan Haberler