Artvinli besici: Kurbanlıkların sadece nakliyesi 35 bin lira
Kurbanlık hayvanlarını Artvin’den Bursa’ya götüren besici Ekrem Akyüz, “Artvin-Bursa arası 35 bin TL nakliye ödeyeceğim ve şu ana kadar buradan çıkmak için 70 bin TL masrafım çıktı" dedi.
Kurban Bayramı yaklaşırken, son kurbanlıklar yola çıkmaya başladı. Artvin'den kurban satmak için yola çıkan besici Ekrem Akyüz, “Bursa İsabey pazarına gidiyoruz. Kurban götürüyoruz. 100’e yakın kurbanlık hayvan var. Küçükbaş hayvanımız var. Bir senedir besliyoruz para ile aldık beslemesini yapıyoruz. Yem yedirmedik hayırlısı Allah'tan mecbur satacağız" diye konuştu.
"KÜÇÜKBAŞTA FİYAT 10 BİN TL OLURSA EKMEK YERİZ"
Ekrem Akyüz, şunları söyledi:
“Yol ücreti tanesi 35 bin TL, Ardanuç'tan Bursa'ya 35 bin TL. Bursa İsabey de kirası 30 bin TL. Şu ana kadar çıkışta 70 TL masrafı buldu. İsabey'e gidince yem, saman falan vereceğiz; onlar da maliyetli. 10 bin TL’ye kadar isteyeceğiz yoksa kurtarmıyor. Bizi kurtaran fiyat 7-8 bin TL yoksa ondan aşağısı kurtarmıyor, zarar ederiz buradan oraya gitmekle.
Yetkililerden ne talebimiz olacak gelip bir şeye yardımcı olacakları yok. Mecbur geri getirip burada bakacağız. Yardımcı olsalar daha iyi olur. İsabey pazarına gidiyoruz, Artvinlilerimiz orada olduğu için yardımcı olmalarını istiyorum."
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