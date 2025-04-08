Sancaktepe'de trafikte dehşet saçtı! Silahla saldırıp 'sen bunu hak ettin' dedi
Sancaktepe’de, trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Silahla yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Sancaktepe Samandıra kavşağında Hüseyin Atılgan ile Bekir Eydoğan arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek, Atılgan’ın belinden çıkardığı silahla Eydoğan’a ateş etmesine yol açtı.
Yaralanan Bekir Eydoğan, "Kardeşimin düğününden sonra ailemle evime dönüyordum. Samandıra kavşağında, ismini bilmediğim şahıs tarafından sıkıştırıldım. Camımı araladım ve ‘ne yapıyorsun?’ diye sordum, ancak bana küfür etti. Eşim ve çocuklarım yanımdaydı. Birbirimize vuramadık, araya insanlar girdi. O esnada şahıs belinden silahını çıkardı ve bana ateş etti. Yere düştüm, ama o tekrar üzerime geldi. Eşim üstüme kapandı, ateş etmemesi için yalvardı. Yüzüme tekme attı ve 'sen bunu hak ettin' diye bağırmaya başladı" dedi.
Yaralanan Eydoğan ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan Hüseyin Atılgan, arabasına binerek olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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