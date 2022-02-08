Sandal: Esnafın köklü çözümlere ihtiyacı var
İzmir Bayraklı'da esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Siftah yapmadan günü kapatan esnafımız var. Son zamların ardından yara çok derinleşti. Esnafımızın köklü çözümlere ihtiyacı var” dedi.
İzmi'de Bayraklı’nın en işlek merkezlerinden Haşim İşcan Caddesi’nde esnaf ile buluşan Belediye Başkanı Serdar Sandal, dükkan sahiplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlar hayat pahalılığından yakındı. Geziye katılan belediye bürokratları cadde üzerindeki eksikleri tespit etti, devam eden çalışmalar vatandaşlarla paylaşıldı.
Yurttaşların sorunlarını dinleyen Sandal, yapılan son zamların esnafın belini büktüğünü söyledi.
Sandal “İlçemizin her sokağında esnaf turlarımıza devam ediyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Haşim İşcan Caddesi’nin daha modern bir cazibe merkezi haline gelmesi için sürdürdüğümüz çalışmaları paylaştık. Görüyoruz ki her geçen gün artan hayat pahalılığı en çok esnafımızı vurmuş. Yaralar derin. Siftah yapmadan günü kapatan işletmecilerimiz var. Pandemi sürecinde esnafımıza vergi konusunda destek olduk. Farklı iş kollarında alışveriş kartları dağıttık, nakdi yardımlarda bulunduk. Ancak devlet eliyle daha büyük organizasyonlar yapılması lazım, esnafa can suyu lazım, yoksa kepenkler kapanacak” dedi.
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