Kahramanmaraş'ta acı olay: 5 çocuk babası işsiz yurttaş belediye önünde kendini yaktı

Edinilen bilgiye göre olay, dün Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi belediye hizmet binası önünde meydana geldi. Belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası Nuh Mercimek, darbedildiğini iddia etti.

Afşin Belediyesi'ne iş için gittiğinde kendisine olumsuz yanıt verildiğini, kendisine bağırıldığını ve darbedildiğini söyleyen Nuh Mercimek, belediye binası önünde cep telefonuyla yaptığı video çekiminde, kendisini ateşe vereceğini belirtti.

Gözyaşları içerisinde, kimsenin kendisini dinlemediğini söyleyen Nuh Mercimek, bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler duruma müdahale ederek alevleri söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan Nuh Mercimek, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mercimek, durumunun ağır olması üzerine Şanlıurfa'daki yanık tedavi merkezine getirildi.

Ancak yerel Yeşil Afşin gazetesinin haberine göre Mercimek, buradaki doktorların tüm çabalarına hayatını kaybetti. Mercimek'in cenazesinin Afşin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AFŞİN BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Afşin Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak Mercimek’in iddialarını reddetti. Belediye, Mercimek’in Afşin Kaymakamlığı tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında geçici olarak işe alındığını, sürenin bitmesi üzerine işten ayrıldığını, bu sürecin belediye yetkisinde olmadığını savundu.

Afşin Belediyesi'nden şu açıklama yapıldı:

''İlçemizde yaşanan elim hadise hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

​Belediyemiz yakınında yaşanan ve bir vatandaşımızın kendisini yakmasıyla sonuçlanan olaylar silsilesinin vatandaşlarımıza izahı gerekmektedir.

​N. Mercimek isimli vatandaşımız, birkaç ay önce belediye binası içerisinde darp edildiğine dair sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapmış, belediyemizce işten çıkarıldığına dair iddialarda bulunmuştur.

​Söz konusu olaylar, N. Mercimek isimli vatandaşımızın “Dört Günlük” TYP (Toplum Yararına Proje) kapsamında Afşin Kaymakamlığınca işe alınması ve süre dolduğunda işten çıkarılması sürecinden ibarettir. Vatandaşımızın çalıştırılması ve buna ilişkin süreler belediyemiz nezdinde yürütülen ve sonuçlandırılan işler değildir ve belediyemizin bu hususta bir yetkisi bulunmamaktadır.

​Yaralanan Vatandaşımızın ve bazı kötü niyetli sosyal medya yöneticilerinin, belediye binası içerisinde vatandaşımızın, belediye personeli tarafından darp edildiğine yönelik iddiaları gerçek dışıdır. Vatandaşımız, birkaç ay önce belediyemize gelerek işe alınma talebinde bulunmuş, TYP sürecinin sonlandığı yönünde kendisine açıklamada bulunulmuştur. Açıklamalar üzerine sinir krizi geçirerek kendisine zarar vermeye kalkışmış, bu kalkışması belediyemiz güvenlik personeli tarafından engellenmiş, adli makamlar bilgilendirilmiştir.

Bugün yaşanan elim olayda​ vatandaşımız, ne yazıktır ki belediye personelimizin tüm ikna çabalarına ve sakinleşmesi yönündeki telkinlerine rağmen intihar girişiminde bulunmuş, personelimizce olaya müdahale edilmiş ve sağlık ekipleri haberdar edilmiştir.

​Belediyemizce vatandaşımızın tedavi süreci yakinen takip edilmektedir.

Vatandaşımıza Acil Şifalar Diliyoruz.

​Belediyemizi hedef alan yanlış bilgilendirme ve itibarsızlaştırma çabalarına karşı gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın, resmi açıklamalar dışındaki bilgilendirmelere itibar etmemesi özellikle önem arz etmektedir.''