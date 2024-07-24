Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'dan 'protokol krizi' açıklaması: Murat Kurum mu istedi?

Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:43

Güncelleme: 24.07.2024 - 15:43

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı toplantıdaki oturma düzenine ilişkin, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok" dedi.

Gülpınar, düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz Cumartesi günü Şanlıurfa Valiliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un katılımıyla gerçekleşen İl Koordinasyon Toplantısı öncesi, Kurum'u valilik binası önünde karşıladığını ve birlikte salona girdiklerini belirtti.

"ŞUNU NET BİR ŞEKİLDE SÖYLEYEBİLİRİM..."

Kimseye haksızlık olmaması adına açıklama yapma gereği duyduğunu dile getiren Gülpınar, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok" ifadesini kullandı.

Mehmet Kasım Gülpınar, haksızlığa karşı olan tavrından dolayı kimsenin töhmet altında kalmaması adına açıklama yaptığını aktararak, olayın failinin Şanlıurfa kamuoyu tarafından çok iyi bilindiğini öne sürdü.

Yaşanan olay sonrası toplantıyı terk etmediğinin hatırlatılması üzerine Gülpınar, şunları kaydetti:

"Orada kim olursa olsun bir makam sahibi var. Oraya Urfa'nın sorunlarını aktarmak için gelmişim ve Büyükşehir Belediyesini en çok ilgilendiren bakanlık orada. Bakanlığı temsilen de Sayın Bakan oturuyor. Ben dosyamı iletmeden, sorunlarımızı aktarmadan, oradan ayrılmamın anlamı yok. Ha orada oturmuşum ha burada oturmuşum, sorun değil. Mesele benim Urfa için orada bir şey yapabilmem."

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Şanlıurfa’da katıldığı İl Koordinasyon Toplantısı’nda protokol krizi yaşanmıştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın ismi toplantı öncesi, Kurum’la birlikte, Şanlıurfa Valisi, iki AKP’li milletvekili ve TOKİ Başkanının oturduğu protokol masasından kaldırılmıştı.

350 bin kişinin iradesiyle salonda olduğunu söyleyen ve duruma “Bir şeyi yok saymakla yok olmuyor” diyerek tepki gösteren Gülpınar salonu terk etmemiş ve toplantıyı izleyicilerin arasına geçerek izlemişti.