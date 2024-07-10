Kadıköy Kaymakamlığı Emekli Öğretmenler Derneği’ne tahliye için yazı yolladı: ‘Süreç devam ediyor biz protokol ile buradayız’
Kadıköy Kızıltoprak’ ta yer alan kullanımı protokol ile Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği’ne verilen köşk, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında 29 Ocak 2020 tarihinde Sultan Selim Han-ı Kadim Vakfı’na devredildi. Olayın ardından dernek, kullanım hakkının tespit edilmesi için tespit davası açtı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile dernek arasında hukuki süreç yıllardır devam ederken, Kadıköy Kaymakamlığı önceki gün derneğin köşkü üç gün içinde tahliye etmesi için tebligat yolladı.
Yaşananları Cumhuriyet’e anlatan Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Erdoğan Kadir Karadeniz, "Biz bir protokol ile burada duruyoruz. Biz kamu yararına çalışan bir derneğiz. Vakıflar genel müdürlüğü, ‘burası Sultan Selim Han Kadim Vakfı'na aittir’ diyerek bize yazı yazmıştı. Süreç devam ederken biz bir tespit davası da açmıştık. Biz buranın kullanım hakkının tespit edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"60 YILDIR BURADAYIZ"
Karadeniz "Kadıköy Kaymakamlığı üç gün içinde boşaltın burayı dedi. 60 yıldır burada duruyoruz. Sahibi hazine veya vakıflar, kullanım hakkı bize ait. Protokolümüz var" dedi.
"ADI VAR KENDİSİ YOK"
Edinilen bilgilere göre, Sultan Selim Han Kadim Vakfı'nın kurucularının olup olmadığı bilinmiyor. Vakfın mütevvelisi yok, onbinlerce diğer mazbut vakıf adları gibi sadece ismi bulunuyor. Devredilen Vakfa ilişkin konuşan Karadeniz, "Padişahlar dönemlerinde vakıflar kuruyorlarmış. Sultan Selim Han Kadim Vakfı diye de bir vakıf yok aslında. Küllenmiş, yok olmuş artık. Ama devlet, onların geçmişteki hakları vardır diye eski zabıtlardan yola çıkarak tapu çıkartıyor. Vakıf diye geçiyor ama adı var kendisi yok" dedi.
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