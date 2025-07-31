Şanlıurfa'da görevli doktor ve güvenlik görevlisine saldırıya tepki: 'Çalışırken yaralanmak, ölmek istemiyoruz'

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan acil servis sorumlusu bir doktor ve bir güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan doktor ve güvenlik görevlisi ameliyathanede tedavi altına alınırken, kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile saldırıyı kınarken Şanlıurfa Tabip Odası da “Çalışırken yaralanmak, ölmek istemiyoruz” dedi.

“CEZASIZLIK UYGULAMALARINDAN VAZGEÇİLSİN, ETKİN SORUŞTURMA YAPILSIN”

Şanlıurfa Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Balıklıgöl Devlet Hastanesinde görev yapan, aynı zamanda Acil Servis sorumlusu Dr. İsmail Aydoğdu ve aynı yerde çalışan güvenlik görevlisi Harun Polat, görevleri başındayken, tanımadıkları bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğramışlardır. Şu anda ikisi de ameliyathanede tedavi görmekte olan meslektaşımıza ve sağlık emekçisi çalışma arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çalışırken yaralanmak, ölmek istemiyoruz. Çalışma alanlarımızda derhal gerekli güvenlik önlemleri alınmalı, cezasızlık uygulamalarından vazgeçilmeli ve etkin soruşturma yapılarak saldırganların cezalandırılmasını talep ediyoruz."