Şanlıurfa'da kanala devrilen otomobildekilere yardım etmek için suya atlayan bir kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Külünçe Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BHC 324 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

YARDIM İÇİN SUYA ATLADI

Kaza sonrası otomobilden çıkmayı başaran polis memuru Nimet C. ve Rukiye A., suyun içinde yardım beklemeye başladı. O sırada çevrede bulunan 36 yaşındaki Suriyeli Mehmet El Mezar, iki kadına yardım etmek amacıyla kanala atladı. Ancak akıntının etkisiyle gücünü kaybeden El Mezar, suda sürüklenmeye başladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören vatandaşların müdahalesiyle, Mehmet El Mezar halat yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri; El Mezar, Nimet C. ve Rukiye A.’yı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet El Mezar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.