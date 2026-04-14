Şanlıurfa'da lisede pompalı tüfekle dehşet saçtı: Görgü tanığı, o anları anlattı

14.04.2026 11:58:00
İHA
Siverek ilçesinde bir lisede silahlı düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi yaralandı. Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; 18-20 yaşlarında olduğu öne sürülen bir kişi, elindeki uzun namlulu silahla okul bahçesi ve içerisinde rastgele ateş açtı. Olayda aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Saldırganın daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

"İÇERDE DİREKT ÖNÜNE GELENE SIKTI"

Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.

İlgili Haberler

Levent’teki saldırının ardından 34 ilde IŞİD operasyonu… Gürlek duyurdu: 198 gözaltı
Levent'teki saldırının ardından 34 ilde IŞİD operasyonu… Gürlek duyurdu: 198 gözaltı Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Levent'teki saldırının ardından başlatılan operasyonlarda 198 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci silahlı saldırı düzenledi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, yaralı sayısı 16 olduğunu duyurdu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da, saldırganın intihar ettiğini açıkladı. Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren şahsın, okulun eski bir öğrencisi olduğunu belirtti.
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu IŞİD saldırısı: Ağırlaştırılmış müebbet istendi
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu IŞİD saldırısı: Ağırlaştırılmış müebbet istendi İzmir'in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki Eren Bigül tarafından polis merkezine düzenlenen, 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 13 sanık, bugün hakim karşısına çıkacak.