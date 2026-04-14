Şanlıurfa'da lisede pompalı tüfekle dehşet saçtı: Görgü tanığı, o anları anlattı

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; 18-20 yaşlarında olduğu öne sürülen bir kişi, elindeki uzun namlulu silahla okul bahçesi ve içerisinde rastgele ateş açtı. Olayda aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Saldırganın daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma özel harekat ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi.

"İÇERDE DİREKT ÖNÜNE GELENE SIKTI"

Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.