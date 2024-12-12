Şanlıurfa'da mağaralar bölgesinde uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfa’da polis ekipleri, mağaralar bölgesi olarak bilinen alanda geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi’nde, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona 54 ekip ve 320 polis katıldı. “Mağaralar bölgesi” olarak bilinen alanda eş zamanlı aramalar yapılırken, bölgenin giriş ve çıkış yolları ekiplerce kontrol altına alındı. Araçlar, narkotik köpekleri yardımıyla detaylı bir şekilde incelendi.
Operasyonda çok sayıda mağara titizlikle aranarak uyuşturucu satışına yönelik deliller araştırıldı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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