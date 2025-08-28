Şanlıurfa'da müteahhit kendi inşaatını ihbar etti: 5 katı tamamlanan bina yıkıldı!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Korukent Mahallesi'nde, depremde yıkılan 7 katlı binanın yerine, yeni bir binanın inşasına başlandı.

Firma müteahhidi Ömer Çorbacı, betonu aldığı firmadan şüphelenerek daha önce uygunluk testinden geçen karot örneklerini, bu kez özel bir laboratuvarda test ettirdi.

Testler sonucunda, dayanıklılığı düşük betonun kullanıldığı kanısına varan Çorbacı, kendisini ihbar ederek, binanın yıkılması için çalışma başlattı.

İhbar sonucu bölgeye giden bağımsız denetçiler tarafından kusurlu bulunan bina, zabıta ekiplerince mühürlendi. 5 katı tamamlanan bina, alınan çevre güvenliğinin ardından iş makineleri ile yıkıldı.

"DEPREMDE YIKILAN BİR YER. DAHA DA ÖZEN GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

Müteahhit Çorbacı, örnek davranışı ile bina sakinleri ve sektör temsilcileri tarafından takdir edildi.

Çorbacı şunları söyledi:

"Prosedürlere uygun olarak alınan ıslak numune sonuçları ve yapı denetimimizin gözlemleri herhangi bir prosedürde bir hata olduğunu bize göstermedi. Fakat daha sonra laboratuvarda beton dayanımlarının olması gerekenden çok daha yüksek çıkması bizi şüphelendirdi. Biz de başka bir özel laboratuvar firmasından aldığımız karot sonucunda beton dayanımının olması gerekenden çok daha düşük olduğunu gördük. Yani bizim yapımızın projesi C25 beton, bizim satın aldığımız beton C30 ama beton dayanımımız 8 mukavemet gösteriyor. Bu durumda biz gerekli yasal işlemleri başlattık. Yetkili mercilere başvurduk. Takdirini idari makamlara bırakıyoruz, binamızı da yıkıyoruz. Biz burayı insanlar öldüğü için yeniden inşa ediyoruz. Bu, depremde yıkılan bir yer. Daha da özen göstermemiz gerekiyor, elimizden gelen en ince hassasiyeti göstermemiz gerekiyor."

Yapımı devam eden binada kat sahibi olan Osman Doğrudağ ise "Ben bina yöneticisiyim. Biz depremden sonra 2'nci depremi yaşıyoruz. Ne yazık ki beton firmasının temele attığı beton maalesef düşük çıkmıştır. Müteahhidimiz gitti, kendi kendini şikayet etti. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bu konuda duyarlı olsunlar. Bitmesine iki katı kalmıştı, olan bize oldu. Ne yazık ki biz yine kiracıyız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil" ifadelerini kullandı.