Şanlıurfa’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Türkiye genelinde artan orman yangınları nedeniyle Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde bir dizi önlem aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı, ayrıca ormanlara yakın mesire ve ağaçlık alanlarda da ateşli piknik yapılmasına 31 Ekim 2025 tarihine kadar izin verilmeyeceği bildirildi.

Alınan karara göre, ormanlık alanlarda ve çevresinde mangal, semaver gibi ateşle kullanılan ekipmanların kullanılması da yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Valilik, yasağın uygulanması için denetimlerin artırılacağını belirtti. Jandarma, Emniyet, Orman Muhafaza Birimleri ve Belediye Zabıtaları, yasaklara uyulup uyulmadığını düzenli olarak kontrol edecek.