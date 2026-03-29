Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oldu: Tarım arazileri zarar gördü

Şanlıurfa'da sağanakla birlikte görülen dolu yağışı, kısa sürede etkisini artırdı.
Bazı bölgelerde dolunun yoğunluğu nedeniyle yerler beyaza bürünürken, ekili arazilerde hasar oluştu.
Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Dolu yağışının tarımsal üretime verdiği zararın yapılacak saha incelemelerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.
