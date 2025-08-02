Şanlıurfa’da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı: ‘Bıçağı tutan kadar düzen de sorumlu’

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli bir doktor ve bir güvenlik görevlisi, 30 Temmuz Çarşamba günü kimliği açıklanmayan bir saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı.

Şanlıurfa Tabip Odası, Beyaz Kod sistemine şimdiye kadar 122 binin üzerinde şiddet vakası bildirdi. Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2. Başkanı Pınar Saip, “Bugün Türkiye’de acil servislerde verilen sağlık hizmeti, nüfusun çok üzerinde bir yük taşıyor. Ayrıca günlük bakılan hasta sayısı da çok yüksek olduğu için hastalara ayrılan süre üç dakikayı bile bulabiliyor. Caydırıcı önlemler alınmadığı sürece şiddet olayları da artmaya devam ediyor” dedi.

Şanlıurfa’daki bıçaklı saldırı sonrası, hastanede çalışan sağlık emekçileri 31 Temmuz Perşembe günü iş bıraktı. Acil servis önünde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada ŞTO Genel Sekreteri Dr. Derya Bulgur, “Artık sadece ‘Geçmiş olsun’ demeyeceğiz. Çünkü bu saldırı münferit değil. Çünkü bu ilk değil, son da olmayacak. Çünkü bu şiddetin faili sadece bıçağı tutan el değil” ifadelerini kullandı.