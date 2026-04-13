Şanlıurfa'da vahşet: Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü

15 Temmuz Mahallesi'nde gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir süre takip ettiği Adem Dayık’ın önünü evine giderken kesti.

Taraflar arasında çıkan tartışmada saldırgan, Dayık’ı boğazından bıçakladı. Şüpheli kaçarken, Adem Dayık kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dayık, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Adem Dayık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Dayık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.