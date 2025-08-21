Şanlıurfa'nın plaka kodu ne? Şanlıurfa'nın plaka numarası kaç? Şanlıurfa ve ilçelerinin plaka harfleri..



Şanlıurfa plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ŞANLIURFA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Şanlıurfa’nın plaka kodu 63 olup, Türkiye’de bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Şanlıurfa’da araç plakaları, 63 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Şanlıurfa Plaka Kodunun Anlamı

Şanlıurfa’nın plaka kodu olan 63, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 63 sayısı, Şanlıurfa’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Şanlıurfa ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Şanlıurfa’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Akçakale 63 AC, 63 AK

Birecik 63 B, 63 BR

Bozova 63 BO, 63 BZ

Ceylanpınar 63 C, 63 CP

Halfeti 63 H, 63 HF

Harran 63 HA, 63 HR

Hilvan 63 HL, 63 HN

Siverek 63 S, 63 SV

Suruç 63 SU, 63 SR

Viranşehir 63 V, 63 VR

Karaköprü 63 K, 63 KP

Eyyübiye 63 E, 63 EY

Haliliye 63 H, 63 HL