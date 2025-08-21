Şanlıurfa'nın plaka kodu ne? Şanlıurfa'nın plaka numarası kaç? Şanlıurfa ve ilçelerinin plaka harfleri..

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 14:06:00
Şanlıurfa’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Şanlıurfa ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Şanlıurfa plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ŞANLIURFA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Şanlıurfa’nın plaka kodu 63 olup, Türkiye’de bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Şanlıurfa’da araç plakaları, 63 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Şanlıurfa Plaka Kodunun Anlamı

Şanlıurfa’nın plaka kodu olan 63, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 63 sayısı, Şanlıurfa’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Şanlıurfa ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Şanlıurfa’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Akçakale    63 AC, 63 AK
Birecik    63 B, 63 BR
Bozova    63 BO, 63 BZ
Ceylanpınar    63 C, 63 CP
Halfeti    63 H, 63 HF
Harran    63 HA, 63 HR
Hilvan    63 HL, 63 HN
Siverek    63 S, 63 SV
Suruç    63 SU, 63 SR
Viranşehir    63 V, 63 VR
Karaköprü    63 K, 63 KP
Eyyübiye    63 E, 63 EY
Haliliye    63 H, 63 HL

