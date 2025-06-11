Şanlıurfa Valiliği'nden sel ve su baskınları uyarısı

Şanlıurfa Valiliği, vatandaşları bugün etkili olması beklenen şiddetli yağmur konusunda uyardı.

Yağmur sonrası sel ve ani su baskınları olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

Ani sel ve su baskınları, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



