Şanlıurfa'da 3 gün önce başından vurulmuş halde bulunan kadın öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 gün önce başından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da 3 gün önce başından vurulmuş halde bulunan kadın öldü
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ANKA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 20:58

Şanlıurfa Siverek-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde 7 Şubat'ta başından vurulmuş halde bulunan ve ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülcan A. (30), kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen M.E.T. ve F.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Şanlıurfa #zanlı
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