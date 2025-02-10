Şanlıurfa'da 3 gün önce başından vurulmuş halde bulunan kadın öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 gün önce başından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa Siverek-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde 7 Şubat'ta başından vurulmuş halde bulunan ve ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülcan A. (30), kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen M.E.T. ve F.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Şanlıurfa #zanlı
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