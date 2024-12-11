Şanlıurfa’da akaryakıt tankeri devrildi: Tonlarca yakıt yola döküldü
Şanlıurfa-Diyarbakır çevre yolunda bir akaryakıt tankeri devrildi. Tonlarca akaryakıt yola dökülürken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Şanlıurfa’nın Karaköprü Mahallesi'nde, kent merkezine doğru seyir halindeki akaryakıt tankeri, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, büyük bir tehlike yaratırken, tankerde taşınan tonlarca akaryakıt çevreye yayıldı.
Kazanın ardından, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın riski nedeniyle bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu ve trafik kontrollü şekilde yönlendirildi.
Tankerin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, dökülen akaryakıtın temizlenmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
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