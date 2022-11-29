Şanlıurfa’da doktorun burnunu kıran hasta yakını adliyede
Şanlıurfa'da sıra yüzünden tartıştığı doktor Orhan Hagi'ye kafa atarak burnunu kıran ve polis ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin D., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Acil serviste nöbetçi olan doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı.
Hasta olan annesiyle gelen Hüseyin D.'nin, muayene odasındaki doktora, "Benim hastam çok acil, ilk benim hastama bakacaksın" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında hasta yakını Hüseyin D., bilgi işlem görevlisi ile doktor Orhan Hagi'ye saldırdı.
Yaşanan arbede sırasında yüzüne yumruk ve kafa darbesi gelen doktor burnundan yaralandı. Aldığı yumruk darbesinin sonrasında burnu kırılan acil servis doktoru, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Hüseyin D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre önce yine hasta yakınının saldırısına uğradığı öğrenilen doktoru darbeden Hüseyin D., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
"ÖFKEME YENİLDİM"
Hüseyin D.'nin polisteki ifadesinde hasta olan annesini tedavi için hastaneye götürdüğünü belirterek, "Annem ile sıra bekliyorduk. Ancak uzun süre beklememize rağmen bize bakan olmayınca doktora seslendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıkınca kendimi kaybettim ve öfkeme yenilerek istemediğim bu olay meydana geldi. Pişmanım" dediği öğrenildi.
BAKAN KOCA'DAN TEPKİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaşanan olaya tepki gösterdi. Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde dün akşam yaşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, bakanlığımızın kararlılığı açıktır."
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