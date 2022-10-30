CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Veteriner hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası’na dahil edilmelidir
CHP’nin sağlık hizmetlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, veteriner hekimliğin sağlık alanında çok önemli bir rolü olduğunu belirterek, “Hekim olmalarına rağmen sağlık çalışanı sayılmayan veteriner hekimlerin hakları verilmiyor. Kazanılmış hakları da bir bir ellerinden alınıyor. Sağlık bir bütündür ve veteriner hekimler de bu alanın ayrılmaz bir ana unsurudur” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı kabul edilmesi için düzenleme yapılması çağrısında bulundu.
İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Hekim olmalarına rağmen sağlık çalışanı sayılmayan veteriner hekimlerin hakları verilmiyor. Kazanılmış hakları da bir bir ellerinden alınıyor. Sağlık bir bütündür ve veteriner hekimler de bu alanın ayrılmaz bir ana unsurudur.
Dünya, hayvanlardan geçen hastalıklarla pandemiler yaşarken hayvan sağlığı konusundaki uzmanların sağlık çalışanı sayılmaması ve bu nedenle birçok haktan yararlandırılmaması kabul edilemez. Veteriner hekimlik, bir kamusal sağlık hizmetidir. Hayvan sağlığının yanında gıda güvenliği, çevre sağlığı gibi alanlarda hizmet eden veteriner hekimlerin yıpranma payları bile 2008 yılında ellerinden alınmıştır.
Veteriner hekimlerimiz, hayvanlarla insanlar arasında ortak hastalıklara (kuş gribi, Kırım Kongo kanamalı ateşi, şarbon, brucella, tüberküloz, ebola, SARS, maymun çiçeği vb.) birebir muhataptırlar. Hastalar diğer sağlık çalışanlarımızın ayağına giderken, veteriner hekimler hastasının ayağına gider. Yine diğer sağlık çalışanlarımız muayenehane, hastane gibi temiz, hijyenik ve sıcak ortamlarda hizmet verirken veteriner hekimler ahır, ağıl, kümes gibi hayvan barınaklarında pis, havasız, soğuk ortamlarda hizmet vermektedir. Hemşire, hasta bakıcı gibi yardımcıları yoktur. Kan alma, röntgen, enjeksiyon, aşı, pansuman işlemlerinin tamamını kendisi yapar. Veteriner hekimlerin hastalarının ısırma, süsme, tepme gibi riskleri mevcuttur.”
"VETERİNER HEKİMLER SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI’NA DAHİL EDİLMELİDİR"
İlgezdi, koruyucu hekimliğin ilk basamağında yer alan veteriner hekimlerin yaşadıkları sorunları sıralayarak yapılması gerekenleri şöyle açıkladı:
- Tıp, diş hekimliği intörn öğrencilerine asgari ücret verilirken veteriner hekim intörn öğrencileri kapsam dışı bırakılmıştır. Bu alanda bir düzenleme yapılmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı içinde veteriner hekimliği ile ilgili bir Veteriner Hekimliği Halk Sağlığı Daire Başkanlığı kurulmalıdır.
- Veteriner fakültelerinin sayısı ve mezun sayısındaki fazlalık nedeniyle istihdam sorunu yaşanmaktadır. Kontenjanlara ve yeni fakülte açılmasına sınır getirilmelidir.
- Tarım ve Orman Bakanlığı, son on yıl içinde sadece 900 veteriner hekim ataması yapmıştır. Bu sayı çok yetersizdir. Acilen atama yapılmalıdır.
- Veteriner hekimliğinde kamu istihdamının az olması sebebiyle sağlık hizmetlerinin diğer bir kolu olan resmi gıda denetiminde de aksamaya neden olmaktadır.
- Veteriner teknikerliği açık öğretimde de yer almaktadır. Uygulamalı eğitim almak yerine uzaktan eğitim alarak, hiç hayvan görmeden yaklaşık 5 bin kişi veteriner tekniker mezun olmuştur. Bu uygulama terk edilmelidir.
- Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirme vb. konuları veteriner hekimleri de kapsamalıdır.
- Veteriner hekimler, Sağlıkta Şiddet Yasası’na dahil edilmelidir.
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