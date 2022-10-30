CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Veteriner hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası’na dahil edilmelidir

30 Ekim 2022 Pazar, 18:20

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı kabul edilmesi için düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Hekim olmalarına rağmen sağlık çalışanı sayılmayan veteriner hekimlerin hakları verilmiyor. Kazanılmış hakları da bir bir ellerinden alınıyor. Sağlık bir bütündür ve veteriner hekimler de bu alanın ayrılmaz bir ana unsurudur.

Dünya, hayvanlardan geçen hastalıklarla pandemiler yaşarken hayvan sağlığı konusundaki uzmanların sağlık çalışanı sayılmaması ve bu nedenle birçok haktan yararlandırılmaması kabul edilemez. Veteriner hekimlik, bir kamusal sağlık hizmetidir. Hayvan sağlığının yanında gıda güvenliği, çevre sağlığı gibi alanlarda hizmet eden veteriner hekimlerin yıpranma payları bile 2008 yılında ellerinden alınmıştır.

Veteriner hekimlerimiz, hayvanlarla insanlar arasında ortak hastalıklara (kuş gribi, Kırım Kongo kanamalı ateşi, şarbon, brucella, tüberküloz, ebola, SARS, maymun çiçeği vb.) birebir muhataptırlar. Hastalar diğer sağlık çalışanlarımızın ayağına giderken, veteriner hekimler hastasının ayağına gider. Yine diğer sağlık çalışanlarımız muayenehane, hastane gibi temiz, hijyenik ve sıcak ortamlarda hizmet verirken veteriner hekimler ahır, ağıl, kümes gibi hayvan barınaklarında pis, havasız, soğuk ortamlarda hizmet vermektedir. Hemşire, hasta bakıcı gibi yardımcıları yoktur. Kan alma, röntgen, enjeksiyon, aşı, pansuman işlemlerinin tamamını kendisi yapar. Veteriner hekimlerin hastalarının ısırma, süsme, tepme gibi riskleri mevcuttur.”

"VETERİNER HEKİMLER SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI’NA DAHİL EDİLMELİDİR"

İlgezdi, koruyucu hekimliğin ilk basamağında yer alan veteriner hekimlerin yaşadıkları sorunları sıralayarak yapılması gerekenleri şöyle açıkladı: