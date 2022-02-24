Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 29 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

AA
24 Şubat 2022 Perşembe, 12:47
Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 29 gözaltı
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e yönelik Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütüne müzahir örgütsel toplantı/sohbet/eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 1'i Suriyeli olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.


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