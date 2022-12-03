Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Yekta Hezer isimli erkek ablası Bahar Hezer'i öldürdü
Şanlıurfa'da 24 yaşındaki Yekta Hezer isimli erkek, 26 yaşındaki ablası Bahar Hezer'i yolda yürüdüğü sırada vurarak öldürdü.
Şanlıurfa'nın Akpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Bahar Hezer, yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen 24 yaşındaki erkek kardeşi Yekta Hezer tarafından vurularak öldürüldü.
Bahar Hezer, olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Bahar Hezer, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Bahar Hezer'i vurup olay yerinden kaçan Yekta Hezer isimli erkek ise polis ekiplerince Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
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