Şanlıurfa'da 'nişan atma' nedeniyle aileler kavga etti: 1 ölü, 7 yaralı

Yayınlanma: 30.03.2025 - 21:27

Güncelleme: 30.03.2025 - 21:27

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akraba iki aile arasında nişanın bozulması nedeniyle çıkan silahlı kavgada Abdulkadir Solmaz (50) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında nişanın bozulması sebebiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Solmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayın ardından jandarma ekipleri hem mahallede hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.