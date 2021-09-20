Şanlıurfa’da park halindeki otomobil alev topuna döndü
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.
Park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. M.T. adlı vatandaşa ait 63 VN 754 plakalı Renault marka otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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