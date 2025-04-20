Şanlıurfa'da peş peşe 'uyuşturucu' baskını: 12 tutuklama

Şanlıurfa’da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da peş peşe 'uyuşturucu' baskını: 12 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 10:20

Şanlıurfa’da emniyet ekipleri, il merkezi, Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi.

Ekiplerin 10 farklı operasyonunda, 3 kilo 50 gram skunk maddesi, 246 gram sentetik kannabionid maddesi, 71 gram metamfetamin maddesi, 8 kök kenevir bitkisi, 34 gram afyon sakızı, 1.74 gram eroin maddesi, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

12 TUTUKLAMA

Yapılan operasyonlarda 14 şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12’si tutuklanırken 1 zanlı savcılık tarafından, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #uyuşturucu

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