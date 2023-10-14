Şanlıurfa'da polisin kadınlara şiddet uyguladığı iddiası: Soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 14.10.2023 - 07:47

Güncelleme: 14.10.2023 - 07:48

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 590. Sokak'ta iddiaya göre, binada oturan polis memuru G.Y. birlikte yaşadığı ya da evine getirdiği kadınlara şiddet uyguluyor.

Son olarak G.Y.'nin internetten tanıştığı ve İstanbul’dan yanına gelen S.A’ya sürekli şiddet uyguladığı öne sürüldü. Gürültüye daha fazla katlanamayan bina sakinleri, polise haber verdi.

Gazete İpekyol'un haberine göre; apartmandaki kişiler karşı taraftaki kişinin polis olmasından dolayı korkularından şikayetçi olamadı. G.Y’nin şiddet uyguladığı S.A. da korktuğu için şikayette bulunmadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valiliği, kadına şiddet uyguladığı iddia edilen polis hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya içeriklerinde yer alan 'Urfa'da polisin kadınlara şiddet uyguladığı iddiası' başlıklı haber konusunda yapılan çalışmalar sonucunda ilgili emniyet personeli tespit edilmiş olup hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konunun bütün yönleriyle incelenerek açıklığa kavuşturulması için hassasiyetle çalışılmaktadır."