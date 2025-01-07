Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Polis ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü, tutuklandı. Aramalarda 29 tabanca, 4 tüfek, 32 şarjör ile 56 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
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DHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 14:31

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 29 tabanca, 4 tüfek, 32 şarjör ile 56 mermi ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #gözaltı #Kaçakçılık #Operasyon #silah

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