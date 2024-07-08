Şanlıurfa’da sözlü taciz ve saldırı: 'Burada böyle giyinemezsin'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 04:00

Olayı sosyal medya üzerinden paylaşan Çetiner, “Burası Şanlıurfa bir kaç saat önce ‘Peygamberler şehrinde böyle giyinemezsin’ diyen küfreden bir saldırganın sözlü şiddetine maruz kaldım” dedi. Çetiner, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlatan Çetiner, “Yürürken bir kişi sapıkça iltifatlarda bulundu. Tersledim kendisini. Daha sonra bu kişi bağırarak ‘Burası peygamberler şehri, böyle giyinemezsin’ diyerek hakaretler etti. Ben olaya şaşırdım ve daha sonra bu kişinin peşinden giderek kahvehaneye gittim. Orada bu kişi üzerime yürümeye başladı. Bana tehdit içeren konuşmalarda bulundu” dedi.

Çetiner sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ben Ensar Vakfı’yla anılan il milli eğitim müdürünü yaklaşık 240 gündür protesto ediyorum. Bununla ilgili de olabileceğini bir an düşündüm. Şahsın tam olarak kim olduğunu da bilmiyorum ama bu eylemlerden beri tehditler, saldırılar arttı. Kötülüğün, cehaletin sustukça özgüven kazandığını düşünüyorum. İnsanların susmamasını istiyorum”

KADIN MECLİSİ’NDEN DESTEK

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri de üyeleri olan Çetiner’e destek paylaşımında bulundu. Kadın Meclisi, “Ne giydiğimizden sana ne? Kıyafetimize, kararlarımıza, hayatlarımıza karışmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Üyemiz Emine Gizem Çetiner’in yanındayız” dedi.

