Şanlıurfa'da tamir ettiği otobüsün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tamir ettiği otobüsün altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da tamir ettiği otobüsün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 18:21

Şanlıurfa'da işçi Ali Badıllı (35), Evren Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde krikonun kayması nedeniyle tamir ettiği otobüsün altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Badıllı, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Badıllı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler